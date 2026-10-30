Wachsende Defizite: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Pleiten

Starker Anstieg der Krankenhaus-Insolvenzen erwartet

2025 waren demnach fast drei Viertel (73 Prozent) der Kliniken in den roten Zahlen. Das waren zwar geringfügig weniger als im Jahr davor, doch werden die Finanzlöcher immer tiefer: Bei über der Hälfte (56 Prozent) summierte sich das Defizit demnach am Jahresende auf über zehn Prozent des Umsatzes, in einigen Häusern sogar bereits auf ein Viertel. Nach Einschätzung der Unternehmensberater rutscht damit ein Großteil der Kliniken unter die Grenze der finanziellen Tragfähigkeit. Viele Kliniken haben demnach ihre Reserven weitgehend aufgebraucht. "Die Zahl der Insolvenzen

wird wahrscheinlich stark steigen", schreibt Mitautor Jonas Hollacher.