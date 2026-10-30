Wachsende Defizite: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Pleiten

München - Die Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen werden die Finanznot der deutschen Krankenhäuser nach Einschätzung vieler Klinikchefs noch erheblich verschärfen. Etliche Kliniken schreiben zudem schon derzeit immer höhere Verluste, wie die Münchner Unternehmensberatung Roland Berger in der neuen Ausgabe ihrer jährlichen Krankenhausstudie schreibt. Wahrscheinliche Folge sind demnach Personalabbau und verschobene Investitionen. Grundlage sind Interviews mit rund 600 Geschäftsführern und ärztlichen Direktoren.