Für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Römhild hätte es für die Übergabe und Segnung des neuen Löschfahrzeuges LF 16/12 für die Wache 4 keinen besseren Tag geben können. Denn der 23. Mai 2026 wurde anlässlich 77 Jahre Grundgesetz vom Bundespräsidenten zum ersten deutschlandweiten „Ehrentag“ unter dem Motto: „Für dich, Für uns, Für alle“ erklärt, der vor allem dem Engagement der ehrenamtlich Tätigen gewidmet ist. Dazu gehören die vielen Menschen, die in zahllosen Aktionen in Vereinen, Organisationen, Unternehmen und Kommunen in den Orten mitmachen, auch die Feuerwehrleute, sowohl in den aktiven Wehren, als auch in den Feuerwehrvereinen.