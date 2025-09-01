Für die Oechsenberg Büffel war der vergangene Samstag ein großartiger Tag. Sie holten sich beim Hindernis-Lauf „Vulcano Run“ die Gesamtsiege auf der 8-km-Strecke bei den Frauen und auf der 15-km-Strecke bei den Männern und belegten außerdem mehrere Podestplätze und erste Ränge in den Altersklassenwertungen. Grund genug für die Büffel, nach Ende der Veranstaltung auf dem Vachaer Markt lange und ausgiebig zu feiern. Nicht, ohne den Chef des Vulcano-Organisationsteams vom Verein Gute Laune Sport, Matthias Hahn, zum „Ehrenbüffel“ ernannt zu haben.