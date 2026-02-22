Bargeldloses Bezahlen setzt sich immer mehr durch. Immer häufiger kommt es vor, dass Bargeld überhaupt nicht mehr eingesetzt werden kann. Jüngstes Beispiel ist das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil. Dort kann in den Bussen nur noch mit Karte gezahlt werden. Für Bankkunden ist häufiger Einsatz der Girocard aber in vielen Kontomodellen mit hohen Kosten verbunden, wenn jede Kartenzahlung als Buchung berechnet wird. Bei der Wartburg-Sparkasse wird hingegen bei Kartenzahlung keine Buchungsgebühr erhoben. Das soll auch weiterhin so bleiben, kündigte der Vorstand an.