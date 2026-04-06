Wer bei der VR-Bank NordRhön beim Gewinnsparen sein Glück versucht, unterstützt damit gemeinnützige Arbeit in der Region. „Von 5 Euro Einsatz werden 4 Euro gespart, 75 Cent werden für die Gewinne verwendet und 25 Cent gehen in den Fördertopf“, beschreibt Annette Vogt, Marketing- und Vertriebsassistentin. Im vergangenen Jahr flossen 478.875 Euro in die Gewinne und 182.600 Euro aus dem Reinertrag spendete die Bank an mehr als 450 gemeinnützige Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet in der hessischen und thüringischen Rhön.