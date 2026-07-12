Aus der Sicht der VR-Bank Main-Rhön eG war 2025 ein solides Geschäftsjahr in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld. Wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Frank Hefner zur Hauptversammlung am 23. Juni informierte, blieben die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie im Jahr zuvor schwierig. Die deutsche Wirtschaft habe weiterhin unter dem Eindruck schwacher Konjunktur, struktureller Belastungen und geopolitischer Unsicherheiten gestanden.