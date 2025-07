Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der VR-Bank Main-Rhön, das stellten der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Klett und der Vorstandsvorsitzende Markus Merz zur jüngsten Vertreterversammlung in Bad Neustadt fest. Kriege, Umweltkatastrophen und eine schleppende Wirtschaftslage in Deutschland haben 2024 geprägt. Dennoch konnte die VR-Bank Main-Rhön das Geschäftsjahr sehr erfolgreich abschließen. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Frank Hefner stellte die Zahlen vor und zeigte den anwesenden Vertretern, wie ertragbringend die besonnene Strategie der Bank in turbulenten Zeiten wie diesen ist. So hat sich die Bilanzsumme beispielsweise um 1,8 Prozent zum Vorjahr auf 2398 Mio Euro gesteigert. Sowohl im Kreditbereich wie auch bei Kundeneinlagen auf Konten oder bankintern oder von der Union Investment geführten Depots haben zugenommen, was das Vertrauen der Kunden in die Bank verdeutlicht. Unter anderem diese Erhöhungen führten zu einem Bilanzgewinn von 1,565 Mio Euro.