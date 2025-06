Modern und großzügig präsentiert sich die neue Beratungsstelle der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG, die in der Bauzeit von Dezember 2024 bis Juni 2025 im Ortskern in Barchfeld entstanden ist. „Wir wollen uns auf das Kerngeschäft einer regionalen Genossenschaftsbank besinnen. Wir wollen unseren Service verbessern, unsere Präsenz in der Region stärken und noch näher an unseren Kunden sein“, erklärte Stefanie Hermann, Vorständin der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden bei einem Pressetermin im November 2024. Mit dem Neubau wurde ganz bewusst in den Standort Barchfeld investiert. Zu den neuen und größeren Räumlichkeiten wird auch das Personal vor Ort verstärkt.