Seit gut eineinhalb Jahren ist Stefanie Hermann Vorständin in der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden. Als Bankerin, die in der Region aufgewachsen ist, hat sie von Anfang an betont, das Kreditinstitut wieder als verlässlichen Partner für die Menschen vor Ort ausrichten zu wollen. „In der Heimat mehr erreichen. Mit Ihnen für Sie“ ist das Credo, das sich nun auch in dem neuen Filial- und Beratungskonzept widerspiegele, sagt die 47-Jährige auf Nachfrage der Redaktion. Rund drei Monate sei daran gearbeitet worden. „Wir wollten herausfinden, welche Anforderungen unsere Kunden heute an uns stellen – und wie wir sie mit den vorhandenen Mitteln bestmöglich umsetzen können“, sagt Stefanie Hermann. Das Ergebnis: Statt Filialschließungen setze die Bank auf mehr Flexibilität in der Beratung und auf neue Formen der Kundennähe.