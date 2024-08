Es waren anrührende Zeilen: In einem Offenen Brief warben Beschäftigte der VR-Bank Bad Salzungen/Schmalkalden vor der außerordentlichen Generalversammlung am 26. März in Erfurt für den von der amtierenden Bankleitung und dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) eingeschlagenen Sanierungskurs. Nur so, so stand es in dem Brief, der auch als halbseitige Anzeige in mehreren Tageszeitungen veröffentlicht worden war, könnten ihre Arbeitsplätze in ihrer Heimat gesichert werden. Vorangegangen war eine interne Mitarbeiterbefragung, in der die Beschäftigten ihre Zustimmung zu den Formulierungen des Briefs abgeben konnten. Die Zustimmung soll überwältigend gewesen sein, auch wenn es ein Geheimnis bleibt, warum von drei Auswahlkategorien am Ende nur noch zwei übrig blieben. Und es blieb auch unklar, wie viele Mitarbeiter sich an der Befragung überhaupt beteiligt hatten.