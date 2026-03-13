Ein Blind Date ist an sich schon eine aufregende Sache. Immerhin hat man denjenigen, den man dabei trifft, noch nie zuvor gesehen. Andreas Röser mag es noch ausgefallener. Er hat sich für ein Treffen mit einer Unbekannten vor laufenden TV-Kameras entschieden. „Das war mein erstes Blind Date“, sagt er und setzt gleich hinterher: „Und auch mein Letztes.“ Auf der Suche nach einer Partnerin hat er sich bei dem Fernseh-Format „First Dates – ein Tisch für zwei“, das auf dem Sender Vox läuft, angemeldet. Ausgestrahlt wurde die Folge Anfang März.