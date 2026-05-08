Votum war so nicht zu erwarten: Thüringen hat mit Reparaturbonus im Bundesrat keinen Erfolg

Erfurt (dpa/th) - Thüringen ist im Bundesrat mit der Initiative gescheitert, bundesweit einen staatlichen Zuschuss für Verbraucher bei der Reparatur von Elektrogeräten einzuführen. Der Thüringer Antrag sei nur in Teilaspekten von den anderen Bundesländern unterstützt worden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Erfurt auf Anfrage. Die Kernforderungen nach einem Reparaturbonus oder einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen hätten keine Mehrheit in der Länderkammer in Berlin gefunden.