 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Thüringen hat mit Reparaturbonus im Bundesrat keinen Erfolg

Votum war so nicht zu erwarten Thüringen hat mit Reparaturbonus im Bundesrat keinen Erfolg

In Deutschland sollen mehr Elektrogeräte repariert werden. Doch einen Reparaturbons und damit einen staatlichen Zuschuss für Verbraucher wird es wohl bundesweit in absehbarer Zeit nicht geben.

Votum war so nicht zu erwarten: Thüringen hat mit Reparaturbonus im Bundesrat keinen Erfolg
1
Thüringen setzte sich für einen bundesweiten Reparaturbonus ein. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringen ist im Bundesrat mit der Initiative gescheitert, bundesweit einen staatlichen Zuschuss für Verbraucher bei der Reparatur von Elektrogeräten einzuführen. Der Thüringer Antrag sei nur in Teilaspekten von den anderen Bundesländern unterstützt worden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Erfurt auf Anfrage. Die Kernforderungen nach einem Reparaturbonus oder einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen hätten keine Mehrheit in der Länderkammer in Berlin gefunden.

Nach der Werbung weiterlesen

Das sei so nicht erwartet worden, nachdem der Thüringer Antrag im vorgeschalteten Umweltausschuss des Bundesrats eine "klare Mehrheit der Länder" bekommen habe. Offenbar habe es unterschiedliche Positionen zwischen Umweltpolitikern und den Landesregierungen gegeben, so der Ministeriumssprecher.

Initiative von Grünen und WWF unterstützt 

Thüringen hatte seinen eigenen staatlichen Landeszuschuss für die Reparatur von Elektrogeräten 2026 aus finanziellen Gründen eingestellt und wollte nun eine bundesweite Regelung. Der Freistaat war 2021 Vorreiter beim Reparaturbonus. Verbraucher in Thüringen erhielten bis 2025 einen staatlichen Zuschuss bei der Instandsetzung von Elektrogeräten von bis zu 100 Euro pro Jahr. Dieser wurde tausendfach von den Bürgern genutzt. 

Die Bundesratsinitiative war unter anderem von den Thüringer Grünen und dem WWF Deutschland unterstützt worden. "Wer Ressourcenschutz ernst meint, darf Reparatur nicht länger durch hohe Kosten ausbremsen", erklärte der WWF.