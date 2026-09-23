Der Grünen-Politiker, der in diesem Jahr Dieter Reiter (SPD) als Oberhaupt der Metropole ablöste, fügte an: "Wir sind überzeugt: Mit München und Bayern kann Deutschland ein Angebot machen, das auf der Weltbühne die besten Chancen hat." Doch auch Köln-Rhein-Ruhr sieht sich angesichts des geringen Abstands weiter bestens im Rennen.

"Unsere Bewerbung hat die Note sehr gut erhalten, gemeinsam mit der bayerischen Bewerbung sind wir in der bestmöglichen Kategorie Kopf an Kopf. Das zeigt, dass die Entscheidung am Samstag sicher ein ganz enges Rennen wird", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Was ist mit Berlin?

Die Hauptstadt wirkt nach den Ereignissen der vergangenen Tage quasi chancenlos. Nachdem die Linke als Gegner einer Olympia-Bewerbung bei der Wahl am Sonntag klar stärkste Kraft wurde, schwinden die ohnehin geringen Chancen weiter. Der Olympia-Beauftragte Kaweh Niroomand sieht das Ergebnis der Kommission als kleineres Hindernis im Vergleich zu den Aussagen von Wahlsiegerin Elif Eralp.

"Das viel Tragischere ist, dass Frau Eralp innerhalb von 45 Sekunden die ganze Bewerbung vom Tisch gewischt hat, dadurch eine enorme Verunsicherung unter die Verbände gebracht hat, damit auch absolut unsere Chancen richtig verringert hat", sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Während München und Köln-Rhein-Ruhr erfolgreiche Bürgerentscheide hatten, stimmte in Berlin nur das Abgeordnetenhaus mehrheitlich für eine Bewerbung - allerdings noch unter der schwarz-roten Koalition, die am Sonntag bei der Wahl des Abgeordnetenhauses abgewählt wurde. Dass nicht die Bevölkerung befragt wurde, wertete die DOSB-Kommission als Malus.