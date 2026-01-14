Vorwurf von Körperverletzung "24"-Schauspieler Kiefer Sutherland festgenommen

Los Angeles - Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, "Flatliners", "24") ist wegen Vorwürfen von Körperverletzung und strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden. Nach Mitteilung der Polizei soll der gebürtige Kanadier in Los Angeles den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht am Montag. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen, hieß es weiter.