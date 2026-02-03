Los Angeles - Nach der Festnahme von Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, "Flatliners", "24") Mitte Januar in Los Angeles gehen wie Ermittlungen nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter. Die Behörde hat bislang keine Entscheidung über eine Anklageerhebung getroffen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sie weitere Ermittlungen der Polizei abwarten würden. Eine zunächst für den 2. Februar angesetzte Anhörung vor Gericht fand laut US-Medienberichten nicht statt.