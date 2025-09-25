 
Vorwurf Sachbeschädigung Jugendliche springen über Dächer – Polizei ermittelt

Vom Dach eines Spielwarengeschäfts vier Meter in die Tiefe und dann zum nächsten Dach: Zeugen beobachten zwei Jugendliche beim Herumturnen auf Dächern. Dann flüchten die Jugendlichen ins Dunkel.

 
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Burghausen (dpa/lby) - Nachdem zwei Jugendliche in Oberbayern auf Dächern herumgesprungen sind, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen beobachteten am Sonntagabend, wie die beiden Jugendlichen auf dem Dach eines Spielwarengeschäfts in Burghausen (Landkreis Altötting) herumturnten, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen bemerkten die Beobachter demnach und sprangen eine etwa vier Meter hohe Wand herunter.

Danach seien sie auf ein weiteres Dach gesprungen und in der Dunkelheit verschwunden. Am Montag seien drei beschädigten Glasplatten festgestellt worden, hieß es. Die Polizei vermutet, dass die Platten durch das Gewicht der Jugendlichen zerbrachen. Die Höhe des Schadens wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.