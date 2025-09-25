Vorwurf Sachbeschädigung: Jugendliche springen über Dächer – Polizei ermittelt

Danach seien sie auf ein weiteres Dach gesprungen und in der Dunkelheit verschwunden. Am Montag seien drei beschädigten Glasplatten festgestellt worden, hieß es. Die Polizei vermutet, dass die Platten durch das Gewicht der Jugendlichen zerbrachen. Die Höhe des Schadens wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.