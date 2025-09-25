Burghausen (dpa/lby) - Nachdem zwei Jugendliche in Oberbayern auf Dächern herumgesprungen sind, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen beobachteten am Sonntagabend, wie die beiden Jugendlichen auf dem Dach eines Spielwarengeschäfts in Burghausen (Landkreis Altötting) herumturnten, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen bemerkten die Beobachter demnach und sprangen eine etwa vier Meter hohe Wand herunter.
Vorwurf Sachbeschädigung Jugendliche springen über Dächer – Polizei ermittelt
dpa 25.09.2025 - 12:00 Uhr