Vorwurf gegen Spitzenkandidat: Thüringer CDU weist Plagiatsvorwürfe gegen Voigt zurück

Erfurt - Die CDU Thüringen weist Vorwürfe zurück, ihr Parteivorsitzender und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Mario Voigt, habe in seiner Doktorarbeit plagiiert. Voigt habe seine Promotion nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, teilte Generalsekretär Christian Herrgott auf Anfrage mit. Er verwies auch darauf, dass eine frühere Prüfung der Doktorarbeit über US-Präsidentschaftswahlkämpfe keine Hinweise auf Verstöße gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis in der Dissertation gefunden habe. "Es erstaunt uns keineswegs, dass wenige Tage vor der wichtigsten Wahl in der Geschichte des Freistaats Thüringen derartige bereits in der Vergangenheit entkräftete Vorwürfe gegen Mario Voigt lanciert werden. Es geht ganz offensichtlich darum, ihn zu verleumden", so Herrgott.