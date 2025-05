„Erhebliche Unstimmigkeiten“, sagt die Vorsitzende Richterin, habe man festgestellt, in der Sache. Aussagen und Angaben passen nicht zu Schriftstücken, wurden wohl geändert und noch einmal geändert. Und es gibt keine Zeugen, die gesehen haben, was geschehen ist, im Wald und auf den Feldern, wo angefangen hat, was jetzt am Verwaltungsgericht Meiningen verhandelt wird.