Vorwurf der Vetternwirtschaft Fokus auf AfD-Mitarbeiter mit familiärem Hintergrund

Interner Druck in Niedersachsen?

Bei den Anschuldigungen aus Niedersachsen, mit denen sich der Bundesvorstand Montagabend beschäftigen will, geht es im Kern um den Vorwurf, in dem Landesverband werde, wer sich um ein Mandat bewerben wolle, gedrängt, Einfluss auf einen Teil der ihm zustehenden Mitarbeiterposten zu gewähren. Diese Posten würden dann durch den Landesvorstand mit Gefolgsleuten besetzt, wodurch ein Netzwerk von Abhängigkeiten entstehe und Mitarbeiter von Abgeordneten für Parteiarbeit herangezogen werden könnten.

Die Vorwürfe finden sich in einem Brief der Europaabgeordneten Anja Arndt, die dem Bundesvorstand diese Woche zugingen. Zuerst hatten "Stern" und RTL/ntv darüber berichtet.

AfD Niedersachsen: "Reines Gewissen"

In einer Stellungnahme des niedersächsischen AfD-Landesvorstandes heißt es, man widerspreche "allen erhobenen Anschuldigungen". Der Vorstand erklärte: "Wir haben ein reines Gewissen." Es gebe "keine satzungs- oder rechtswidrigen Handlungen". Man habe zu keinem Zeitpunkt die Einstellungspraxis der Bundestagsabgeordneten beeinflusst oder Kenntnis von solchen Eingriffen gehabt. Auch die niedersächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten erklärten, ihnen sei "keine Regelung, Absprache oder Verpflichtung bekannt", nach der sie bei der Einstellung von Mitarbeitern Vorgaben jenseits der Regularien des Bundestages beachten müssten.

Trennung zwischen Partei und Parlamentsarbeit

Mitarbeiter von Abgeordneten werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Sie dürfen während ihrer Arbeitszeit nur Tätigkeiten zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit erledigen.