Vorwurf der Urkundenfälschung: Razzien und Festnahmen bei türkischen Fußball-Referees

Justizminister will Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen

Justizminister Akin Gürlek erklärte auf der Plattform X, es werde untersucht, ob in Prozesse zur Bildung von Schiedsrichterklassen, zur Einsatzzuweisung, zur Punktevergabe, zur Ernennung sowie in die Regelprüfungen eingegriffen worden sei. Die Razzien seien auf Grundlage von Aussagen von Beschwerdeführern und Zeugen, Gutachten sowie Kommunikationsdaten und Finanzberichten durchgeführt worden. Vorwürfe, die das Vertrauen in den türkischen Fußball untergraben, würden aufgeklärt und die Verantwortlichen vor dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb Gürlek.