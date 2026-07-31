Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Betrugsdeliktes am Klinikum Bad Salzungen. Das bestätigt Julia Kohl, Sprecherin der Polizei Suhl. Sie reagiert damit auf eine Anfrage der Redaktion zu entsprechenden Gerüchten und Spekulationen in sozialen Netzwerken. Dort hieß es, dass zwei Ärzte des Bad Salzunger Klinikums verhaftet worden seien, die nicht als Ärzte hätten praktizieren dürfen. Entgegen der Spekulationen habe es aber keine Verhaftung gegeben, stellt Kohl klar. Laut der Polizeisprecherin sei ein 42-jähriger Mann von Beamten der Bad Salzunger Dienststelle am 1. Juni im Klinikum angetroffen und zur Vernehmung in die Dienststelle mitgenommen worden. Weitere Auskünfte erteilte sie nicht – mit Verweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren. Wer die Polizei ins Klinikum bestellte, ob der Mann zu diesem Zeitpunkt als Arzt tätig war und warum er vernommen wurde, teilt sie nicht mit.