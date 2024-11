Vorwürfe: Polizist unter Verdacht: Zwei Frauen sexuell belästigt?

Memmingen (dpa/lby) - Die Polizei im schwäbischen Illertissen hat gegen einen ihrer Kollegen aus Memmingen ermittelt. Die Akte liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft Memmingen, wie ein Sprecher sagte. Es werde geprüft, wie der mutmaßliche Vorfall rechtlich zu bewerten sei. Der Polizist soll den Angaben nach im August in einem Lokal in Memmingen zwei Frauen sexuell belästigt haben, eine der beiden erstattete am nächsten Tag Anzeige. Mehrere Medien haben darüber berichtet.