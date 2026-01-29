Berlin /Erfurt - Der BSW-Bundesvorsitzende Fabio de Masi hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) aufgefordert, Zweifel an seiner Dissertation auszuräumen. "Eine plagiierte Doktorarbeit von Ministerpräsident und Professor Voigt wäre nicht hinnehmbar!", teilte de Masi mit. Dem Thüringer Regierungschef stehe der Rechtsweg offen und man müsse den Ausgang des Verfahrens abwarten. "Allerdings ist er aufgefordert, jeden Zweifel an seiner wissenschaftlichen Redlichkeit aus der Welt zu schaffen", so de Masi.