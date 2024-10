Augsburg/München - Die Freien Wähler reagieren verhalten auf die Äußerungen von Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zu den Misshandlungsvorwürfen gegen Mitarbeiter der JVA Augsburg-Gablingen. Nach der Stellungnahme des Ministers am Vormittag setzt der Koalitionspartner auf dessen angekündigten Bericht in einer Sondersitzung des Ausschusses für Verfassung und Recht am kommenden Donnerstag.