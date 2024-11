Die drei Anwälte hatten bereits zuvor über Missstände berichtet. In Gablingen und in anderen Haftanstalten seien viele Insassen, die Drogenprobleme hätten oder psychisch krank seien. Teils würden sich diese Personen auf heftigste Weise selbst verletzen. Diese Gefangenen gehörten eigentlich in Bezirkskrankenhäuser und nicht in eine JVA. "Das weiß die Politik, aber sie tut nichts", sagte einer der Anwälte. "Man nimmt das so hin."