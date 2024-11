München - Nach dem Bekanntwerden von Misshandlungsvorwürfen gegen bayerische Justizvollzugsbeschäftigte erheben die Verteidiger von einer Beschuldigten Vorwürfe gegen das Justizministerium in München. Sie kündigten an, am Dienstag (14.30 Uhr) in München Informationen über Missstände im Justizvollzug bekanntgeben zu wollen.