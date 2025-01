Vorwürfe gegen Gefängnisbeamte Ex-Spitzenjurist leitet Gablingen-Aufklärungsgremium

Die Staatsanwaltschaft in Augsburg ermittelt derzeit wegen verschiedener Vorwürfe gegen Justizbeamte, auch gegen die frühere Anstaltsleitung in Gablingen. Im Kern geht es darum, ob Gefangene in den Sicherheitshafträumen vom Personal misshandelt wurden. In diesen karg ausgestatteten Spezialzellen werden vorübergehend Männer eingesperrt, die als gewalttätig oder suizidgefährdet gelten.