Frankfurt/Main - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing räumt nach dem riesigen Datenleck bei dem Dax-Konzern Fehler ein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".