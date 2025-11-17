Fünf Jahre hatte der Gehrener Reisigmarkt wegen der Corona-Pandemie und des baulichen Geschehens auf dem Gelände des Forstlichen Bildungszentrums Gehren pausieren müssen. Nunmehr gestalteten der Verein „Freunde der forstlichen Ausbildung“ und mit ihm die Auszubildenden selbst den Relaunch 2025 als ein schönes, bereits vorweihnachtliches Fest mit buntem Verkaufsgeschehen sowie kulinarischen und Unterhaltungsangeboten. Und nach besagten fünf Jahren staunten die vielen kauflustigen Besucher nicht schlecht, was sich in diesem halben Jahrzehnt rein baulich verändert hat.