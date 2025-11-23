Handwerk wird in der Rhön hoch gehalten. Und das Kunsthandwerk hat in der Schreinerei Licht zur Vorweihnachtszeit schon seit vielen Jahren einen ganz besonderen Stellenwert. Am Samstag war es wieder so weit. Matthias Licht öffnete die Pforten der Werkstatt zum 25. Mal. Ein schönes Jubiläum, für das er diesmal sogar Platz für die Stände von über zwanzig Händlern schaffte. Dort, wo sonst gehobelt, gesägt und geschliffen wird, breitete sich erneut eine faszinierende Vielfalt im Spannungsfeld von Kunst, Design und Handwerk aus.