Im Admiralspalast in Berlin wurde vor 80 Jahren die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) vollzogen. Vor einem interessierten Publikum nahm der Historiker Dr. Andreas Malycha in der Gedenkstätte Point Alpha dieses geschichtliche Schlüsselereignis und dessen Folgen genau in den Blick. Vor allem in den 1990er Jahren – nach der Friedlichen Revolution und der Grenzöffnung – wurde heftig darüber gestritten, ob der Zusammenschluss freiwillig oder unfreiwillig erfolgte.