Das Erstaunen der Veranstalter vom Ortschaftsrat und Heimatverein war am Freitagabend riesengroß, als das Publikum in Massen in den Dorfsaal strömte. Auch Jonny Henkel, der Vortragsreferent, war vom Andrang der Zuhörer und deren Neugier total überrascht. Der geborene Böhlener und aus beruflichen Gründen schon etliche Jahre in Berlin lebende Heimatgeschichtsforscher widmete nach der Begrüßung von Ortsteilbürgermeister Jens Jahn Worte erinnernder Wertschätzung seinem damaligen Geschichtslehrer.