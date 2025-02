Vortrag: Materie und Antimaterie im frühen Universum

Über den Vortragenden: Herbert Dreiner, in den USA geboren und im Alter von 10 Jahren nach Deutschland gezogen, begann sein Studium der Physik in Bonn. Nach seiner Promotion in theoretischer Teilchenphysik an der University of Wisconsin sammelte er wertvolle Erfahrungen als Forschungsassistent am DESY in Hamburg, an der University of Oxford und an der ETH Zürich. Seit 1995 bekleidete er eine permanente Wissenschaftlerstelle am Rutherford Labor in Oxford und ist seit 2000 Professor an der Universität Bonn. Mit über 130 Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften und als Mitbegründer der populären Physikshow der Universität Bonn begeistert er seit Jahren Wissenschaftsinteressierte in Deutschland und Europa.