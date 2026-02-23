Nein, bei diesem Vortrag ab 19 Uhr im Dorfmuseum muss niemand befürchten, dass er zugeschüttet wird mit wissenschaftlichen Informationen. „Ich bin kein Astronomielehrer“, sagt der Vortragende.„Mir geht es mehr um die Schönheit der Dinge, die uns in weiter Ferne umgeben und deren Erhabenheit einfach nur beeindruckt.“ Damit lädt der 70-Jährige, vielen als früherer Leiter im thüringischen Teil des Biosphärenreservates Rhön bekannt, ins gemütliche Dorfmuseum ein zu einer „Reise durch die Nacht: Sonne, Mond und ferne Welten“. Seit 2020 beschäftigt sich Karl-Friedrich Abe intensiv mit der Sternenfotografie, hat seitdem auch technisch aufgerüstet und investiert – nun als Rentner – viel Zeit in dieses Hobby. Pflanzen und Tiere des Biosphärenreservates und in aller Welt zählten schon immer zu seinen Motiven – dank seines Teleskopes mit 750 Millimeter Brennweite und 15 Zentimetern Öffnung schaut er nun auch weit darüber hinaus.