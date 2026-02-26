 
Vortrag in Zella-Mehlis Von Vulkanen und Geysiren

„Urkraft der Erde“ ist der Titel des nächsten Vortrages in der Zella-Mehliser Bürgerhaus-Scheune am Dienstag, 10. März.

Zum nächsten Dia-Vortrag in der Bürgerhaus-Scheune wird Johannes Wunderlich aus Suhl unter dem Titel „Urkraft der Erde – Vulkane, Geysire und Bisons im Wilden Westen“ berichten. Dieser findet am Dienstag, 10. März, 19.30 Uhr statt, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit.

Für Johannes Wunderlich war es eine außergewöhnliche Reise, an der er nun die Besucher und Gäste seines Dia-Vortrags teilhaben lässt. Die Bilder entführen in eine Welt, die von den Urkräften der Erde kurz-, aber vor allem auch langfristig verändert wird. Die gezeigten Fotos sollen die Wunder, jedoch auch die Gefährlichkeit der Natur im Nordwesten der Vereinigten Staaten zeigen. Vulkanismus formte und formt die Landschaft dort, zu sehen an Kratern, Geysiren, Ascheablagerungen, Schwefeldämpfen, brodelnden Schlammlöchern und an von Algen gefärbten heißen Quellen.

Johannes Wunderlich bereiste zu unterschiedlichen Jahreszeiten unter anderem den ersten Nationalpark der USA, den Yellowstone Nationalpark, die Crater-Lake-Region, die Gemalten Hügel, die Region um den Vulkan Mount St. Helens, dem erst 1980 bei einem Ausbruch ein Drittel seines Kegels weggesprengt wurde, und die Wälder der Rocky Mountains. Empfohlen wird eine Kartenreservierung unter (03682) 48 28 40 (Abholung bis 19.15 Uhr) oder der Vorverkauf in der Tourist-Information Zella-Mehlis, Anschütz- Straße 12. Eintrittspreis: sechs Euro.