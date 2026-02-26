Vortrag in Zella-Mehlis: Von Vulkanen und Geysiren

Für Johannes Wunderlich war es eine außergewöhnliche Reise, an der er nun die Besucher und Gäste seines Dia-Vortrags teilhaben lässt. Die Bilder entführen in eine Welt, die von den Urkräften der Erde kurz-, aber vor allem auch langfristig verändert wird. Die gezeigten Fotos sollen die Wunder, jedoch auch die Gefährlichkeit der Natur im Nordwesten der Vereinigten Staaten zeigen. Vulkanismus formte und formt die Landschaft dort, zu sehen an Kratern, Geysiren, Ascheablagerungen, Schwefeldämpfen, brodelnden Schlammlöchern und an von Algen gefärbten heißen Quellen.