Sie hatten mit dem gewählten Thema mal wieder den Nerv ihrer Besucher getroffen, die Mitglieder vom Burg- und Heimatverein Untermaßfeld. Die Befürchtung, dass sie bei der Veranstaltung mehrheitlich unter sich bleiben würden, erwies sich schnell als falsch. Immer wieder mussten sie weitere Stühle und Tische in den Saal ihres Bürgerhauses schaffen, um allen Besuchern einen Platz anbieten zu können. Wenn es um die eigene Geschichte geht, nicht im Allgemeinen, sondern konkret auf den Wohnort bezogen, dann ist das Interesse groß unter den Einwohnern.