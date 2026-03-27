Sprichwörter sind Sätze, die wichtige Einsichten, Lebensweisheiten oder Regeln in knapper und einprägsamer Form zum Ausdruck bringen. Sie bereichern die Sprache, indem sie komplexe Situationen kurz und bildhaft zusammenfassen. „Redewendungen – Bedeutung und Herkunft“, mit diesem Thema feierte letzte Woche Jürgen Kienel seine Premiere als Referent für den Museumsverein Schieferbergbau in Steinachs Gasthof zum Goldenen Anker. In der Vergangenheit hatte er schon unzählige Veranstaltungen der abwechslungsreichen Vortragsreihe besucht und wollte sich jetzt auch einmal selbst einbringen.