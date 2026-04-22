Wissensvermittlung rund um die eigene Heimat, dieses Ziel hat sich der Museumsverein Schieferbergbau in Steinach auf die Fahne geschrieben. In regelmäßigen Abständen organisiert er Vorträge über verschiedenste Themen, die auch nicht unbedingt etwas mit Geologie zu tun haben müssen. Jetzt referierte Diplom-Ingenieur Karl Heinz Luthardt über die Entstehung des Straßennetzes in und um Steinach. Dabei begann er eine Zeit von vor über zweihundert Jahren greifbar zu machen, als der Straßenbau noch in den Kinderschuhen steckte.