Vortrag in Meiningen: Leckeres Obst aus eigenem Anbau

Platz für Obstbäume gibt es im ländlichen Raum zwischen Rhön und Rennsteig eigentlich in den Gärten vieler Menschen. Aber wie geht man es richtig an und was muss man beachten, um später einen guten Ertrag zu haben? Referent Thomas Wey gibt Tipps zur Gartengestaltung, zur Auswahl der geeigneten Sorten und zur richtigen Pflanzung der Bäume. Ebenso werden in dem Vortrag echte und falsche Krankheiten erklärt, Fördermöglichkeiten und Bezugsadressen aufgezeigt. Am Ende gibt es Tipps zum Baumschnitt und den Werkzeugen, die man dazu braucht. Natürlich wird auch auf die große Bedeutung der Streuobstwiesen für die Artenvielfalt eingegangen. Seltene Pflanzen, Insekten, Vögel und Fledermäuse fühlen sich hier wohl.