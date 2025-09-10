Hiesige Goethefreunde und auswärtige Gäste erlebten zum Abschluss der diesjährigen Goethe-Festwoche im Goethe-Stadt-Museum Ilmenau als intellektuelle Krönung der Feierlichkeiten zum 276. Goethegeburtstag den Vortrag von Dr. Dr. Manfred Osten. Der frühere Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung wird mit seinem einzigartigen einstündigen Vortrag über Ilmenau und die großen Fragen unserer Zeit ein einmaliges Erlebnis bleiben.