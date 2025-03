Die „Goethegesellschaft Ilmenau Stützerbach“ startete mit einem hochinteressanten Vortrag zum Thema: „Musikalisches im Faust – Faust in der Musik“ von Arnold Pistiak ins Goethe-Veranstaltungsjahr 2025. Handverlesenes Publikum genoss mit wachem Sinn, was der Referent an Text und Musik in wunderbarer Vortragsweise bot.