Dr. Gregor H. Lersch, Direktor des „Museum Casa di Goethe/ Rom“, nahm einen weiten Reiseweg von seinem Arbeitsort auf sich, um im Rahmen des Ilmenauer Goethejahres 2026, das dem 250. Jubiläum der Ankunft Goethes in Ilmenau gewidmet ist, vor zahlreichen Goethefreunden über den Italienaufenthalt des Dichters und sein Leben dort mit anderen Künstlern zu referieren. Goethes Künstlerbegegnungen in seinem „Arkadien“ wurde als angekündigter Vortragsschwerpunkt von Lersch aber leider recht stiefmütterlich behandelt.