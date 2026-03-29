Vortrag in IlmenauAls Goethe verliebt und sogar verlobt war
Karl-Heinz Veit 29.03.2026 - 12:27 Uhr
Dem Dichter Goethe werden nicht wenige Liebschaften nachgesagt. In seiner Jugend gab es allerdings eine Verlobung, die nicht lange hielt...
Annette Seemann aus Weimar ist in Ilmenau ein stets willkommener und gern gesehener Vortragsgast der Goethegesellschaft und des Goethe-Stadtmuseums. Am Donnerstagabend brachte sie manch Neues mit und begeisterte zwei Dutzend Goethefreunde mit ihrem Vortrag über Goethes erste und große Liebe.