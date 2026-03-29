Annette Seemann aus Weimar ist in Ilmenau ein stets willkommener und gern gesehener Vortragsgast der Goethegesellschaft und des Goethe-Stadtmuseums. Am Donnerstagabend brachte sie manch Neues mit und begeisterte zwei Dutzend Goethefreunde mit ihrem Vortrag über Goethes erste und große Liebe.