„Was macht ihr, wenn ihr euch schlecht fühlt?“, fragt der Buchautor und Psychologe Norman Wolf in eine Gruppe von Schülern. „Ich schreie in mein Kissen“, sagt eine Schülerin. „Ich schreibe“, erzählt jemand anders. Auch laute Musik hören, Haustiere streicheln und schlafen wurden als gute Bewältigungsmethoden von den Schülern genannt. „Ihr kennt euch super aus. Ich hatte in eurem Alter nicht so viel Ahnung“, betont der 32-Jährige. Er ist am Freitag nach Geraberg gekommen, um dort mit den Kindern und Jugendlichen in der kleinen Geratalhalle über das Thema Mobbing zu sprechen.