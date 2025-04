Vortrag in der Sternwarte: Weltraum-Fachmann zu Gast in Sonneberg

Wie ein Sonneberger die Lage beurteilt Bedroht SpaceX Astronomie und Raumfahrt?

Die abgestürzte Falcon-9-Rakete ist derzeit in aller Munde. Auch im Landkreis Sonneberg konnte am Mittwochmorgen am Himmel das Schauspiel beobachtet werden. Ein Sonneberger Astronom macht sich Sorgen.