Vortrag in der Sternwarte: Das Geheimnis des Ischgl-Meteoriten

Erst im Jahr 2012 wurde bekannt, dass bereits 1976 an einer Bergstraße über dem Tiroler Skiort Ischgl ein rund ein Kilogramm schwerer Steinmeteorit gefunden worden war. Aufgrund seines frischen Erhaltungszustands lag die Vermutung nahe, dass dieser Meteorit nur wenige Jahre vor dem Fund zur Erde gefallen sein musste, teilt die Sternwarte mit. Durch die Auswertung von zehn Meteorfotografien aus dem Archiv des DLR-Feuerkugelnetzes konnten Forscher schließlich nachweisen, dass sich der Meteoritenfall genau am 24. November 1970 ereignet hatte.