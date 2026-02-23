Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826-1914) und seine Bezüge zu Sonneberg ist Thema beim nächsten Vortragsabend des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) am Donnerstag, 26. Februar, im Sonneberger Stadtteilzentrum „Wolke 14“. Die Historikerin Hannelore Schneider aus Meiningen wird an die bedeutenden Herrscherpersönlichkeit erinnern. Zwischen 1866 und 1914 regierte Georg II. den Kleinstaat Sachsen-Meiningen, den er zu einem liberalen Musterstaat umbaute, zahlreiche Reformen umsetzte und auch in Sonneberg viel auf den Weg gebracht hat. Mit dem Unternehmer Adolf Fleischmann verband ihn eine enge Freundschaft und in kongenialem Zusammenwirken brachten beide das gewerbliche Schulwesen voran. Die promovierte Historikerin Schneider gehört zu den besten Kennern dieser Persönlichkeit und auch der Quellenlage. Eine Anmeldung für den Vortrag ist nicht notwendig.