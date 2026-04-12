Vortrag: Georg II. und die Juden

Bekannt ist Georgs Reaktion auf das Fernbleiben der protestantischen Geistlichen bei der Weihe der Meininger Synagoge am 14. April 1883. Der verärgerte Herzog erteilte ihnen eine Lektion und lud zu einer großen Hoftafel, unter anderem den Landrabbiner und den katholischen Geistlichen, ein, nicht aber die evangelischen Würdenträger. In Zeiten des steigenden Judenhasses fand Georg II. deutliche Worte gegen die „Verirrung des Antisemitismus“. Seine Worte fanden Aufnahme in Publikationen wie dem „Antisemiten-Hammer“.