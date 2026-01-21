 
Vortrag des erfolgreichen Läufers Marcel Bräutigam zu Gast in Breitungen

Der Lauftreff Breitungen lädt für Donnerstag Abend ein, Marcel Bräutigam referiert „rund ums Laufen“.

1
Marcel Bräutigam beim GutsMuths-Rennsteiglauf im Mai 2025. Foto: IMAGO/Christian Heilwagen

Der Lauftreff Breitungen möchte Langlauf-Anhänger zu einem interessanten Vortrag des dreimaligen deutschen Meisters über 50 Kilometer und mehrfachen Rennsteiglaufsiegers, Marcel Bräutigam, einladen. Bräutigam wird zum Thema „Rund um’s Laufen – Theoretische Grundlagen für ein erfolgreiches Training“ referieren. Er referiert über Fragen der Ernährung, Seitenstechen, Schuhwahl und vieles mehr. Die Veranstaltung findet am 22. Januar 2026 von 18 bis etwa 20 Uhr im kleinen Saal im Kulturhaus des Kraftwerks in Breitungen in der Salzunger Straße 24 statt.

Der Unkostenbeitrag pro Person beträgt zehn Euro. Anmeldung sind per Mail möglich. Die Bezahlung erfolgt an der Abendkasse. Einlass ab 17:30 Uhr.

matthes.breitungen@gmx.de.