Vortrag des erfolgreichen Läufers: Marcel Bräutigam zu Gast in Breitungen

Der Lauftreff Breitungen möchte Langlauf-Anhänger zu einem interessanten Vortrag des dreimaligen deutschen Meisters über 50 Kilometer und mehrfachen Rennsteiglaufsiegers, Marcel Bräutigam, einladen. Bräutigam wird zum Thema „Rund um’s Laufen – Theoretische Grundlagen für ein erfolgreiches Training“ referieren. Er referiert über Fragen der Ernährung, Seitenstechen, Schuhwahl und vieles mehr. Die Veranstaltung findet am 22. Januar 2026 von 18 bis etwa 20 Uhr im kleinen Saal im Kulturhaus des Kraftwerks in Breitungen in der Salzunger Straße 24 statt.