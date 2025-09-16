 
Vortrag Bauernkrieg in Fürth am Berg?

Der Geschichtsverein CHW lädt zu einem Vortrag über Ereignisse vor 500 Jahren ein.

 
Vortrag: Bauernkrieg in Fürth am Berg?
Burgruine Fürth am Berg. Foto: Schwämmlein

„Bauernkrieg in Fürth am Berg – Legenden, Mutmaßungen, Fakten“, ist Thema eines Vortrages, zu dem die Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) und der Förderkreis Fürther Burg am Freitag, 19. September, ins Vereinshaus in Fürth einladen. Der Vortrag von Thomas Schwämmlein aus Sonneberg beginnt um 19.30 Uhr.

Eigentlich soll es während der Unruhen und Aufstände, die vor 500 Jahren ihren Höhepunkt erreichten und heute als „Bauernkrieg“ bezeichnet werden, hierzulande relativ ruhig geblieben sein. Die einstige Pflege Coburg, zu der neben Stadt und Landkreis Coburg auch Teile der südthüringischen Landkreise Sonneberg und Hildburghausen gehörten, ein relativ friedlicher Landstrich gewesen sein. Mag es sein, dass die Kurfürsten Friedrich der Weise und dessen Bruder Johann der Beständige relativ moderat regiert haben und auch sich zudem als Protagonisten der reformatorischen Bewegung erwiesen haben. Unruhe oder – wie es in den zeitgenössischen Quellen hieß – am „bäuerischen Aufruhr“ haben sich auch Bewohner dieses Gebietes beteiligt. Seit Beginn einer lokalen Bauernkriegs-Forschung wurde immer wieder das Dorf Fürth am Berg genannt, freilich ohne belastbare Quellen vorzulegen. Aber diese Quellen gibt es tatsächlich und sie haben etwas mit einer besonderen Situation in Fürth am Berg zu tun, denn die Landeshoheit über das Dorf waren über Jahrhunderte zwischen Coburg und dem Hochstift Bamberg strittig. Jedenfalls legt eine Korrespondenz zwischen beiden Territorien nahe, dass sich die Fürther Bauern an den Aufständen im Hochstift Bamberg beteiligt haben.

Es gibt zahlreiche Fragen, die zu klären wäre: Haben die Fürther ihre Burg gestürmt und den Wein im Keller ausgetrunken? Wofür mussten die Bauern Schadenersatz leisten? Warum hat der sächsische Kurfürst Johann erst seinen Untertanen verboten zu bezahlen und sie ein paar Jahre später erst recht angewiesen, dies zu tun? Haben die Fürther nur Schaden im bambergischen „Ausland“ verursacht? Oder waren sie ob der Streitigkeiten zwischen Bamberg und Coburg über ihre Köpfe hinweg nur gefrustet?

Wer wissen möchte, was es mit dem „Bauernkrieg in Fürth am Berg und dessen Umgebung auf sich hat, könnte sich den Vortrag am Freitagabend vormerken.