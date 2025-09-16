Vortrag: Bauernkrieg in Fürth am Berg?

Eigentlich soll es während der Unruhen und Aufstände, die vor 500 Jahren ihren Höhepunkt erreichten und heute als „Bauernkrieg“ bezeichnet werden, hierzulande relativ ruhig geblieben sein. Die einstige Pflege Coburg, zu der neben Stadt und Landkreis Coburg auch Teile der südthüringischen Landkreise Sonneberg und Hildburghausen gehörten, ein relativ friedlicher Landstrich gewesen sein. Mag es sein, dass die Kurfürsten Friedrich der Weise und dessen Bruder Johann der Beständige relativ moderat regiert haben und auch sich zudem als Protagonisten der reformatorischen Bewegung erwiesen haben. Unruhe oder – wie es in den zeitgenössischen Quellen hieß – am „bäuerischen Aufruhr“ haben sich auch Bewohner dieses Gebietes beteiligt. Seit Beginn einer lokalen Bauernkriegs-Forschung wurde immer wieder das Dorf Fürth am Berg genannt, freilich ohne belastbare Quellen vorzulegen. Aber diese Quellen gibt es tatsächlich und sie haben etwas mit einer besonderen Situation in Fürth am Berg zu tun, denn die Landeshoheit über das Dorf waren über Jahrhunderte zwischen Coburg und dem Hochstift Bamberg strittig. Jedenfalls legt eine Korrespondenz zwischen beiden Territorien nahe, dass sich die Fürther Bauern an den Aufständen im Hochstift Bamberg beteiligt haben.